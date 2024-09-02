圍封公屋氣窗恐阻通風採光　議員倡防火玻璃替代防火板

房屋署近日在部分公共屋邨張貼有關圍封防火氣窗的通告。

房屋署近日在部分公共屋邨張貼有關圍封防火氣窗的通告，有立法會議員今日(2日)表示對此事很關注。在告示發出後，當區區議會亦聯同有關各方商討與前往樣板房了解工程，並表示可以用防火玻璃進行圍封，以保證透光，最大程度上減少對居民的影響。另外，議員稱房屋署應加強宣傳讓居民充分了解工程並盡量避免在過年期間施工。

近期房屋署於富山邨張貼告示表示，署方須按《消防安全(建築物)條例》為舊式公屋用防火板圍封走廊氣窗。該工程涉及幾十個屋苑，影響範圍頗大，立法會議員楊永杰表示對此事十分關注。楊永杰指，街坊會擔心圍窗後影響通風及採光，但是在保證居民生命財產的大前提下他也原則上同意有關工程的進行，但希望房署能研究改良方案。

通告發出後，楊永杰有向房署表達居民擔心的情況，還聯同包括黃大仙區區議員、公屋聯會、房署物業服務經理及富山邨物管公司物業經理對此事進行商討並對樣板房進行了考察，認為可考慮以防火玻璃替代原先的防火板，以保證透光效果和不影響美觀程度。

另外，楊永杰還表示，房署應加強向受影響公屋居民宣傳解説，包括在富山邨平台設置大型展覽，方便公眾認識計劃，同時審慎制訂工程時間表，避免在農曆新年前後施工，影響居民過年。