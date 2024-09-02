警司陸振中同袍作供　指事主飲醉伏案沒有反應　遭被告拍醒去廁所

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（9月2日）在區院續審。疑遇襲的男督察稱，當晚女事主飲醉伏在桌上，被告卻拍醒她，叫她去廁所，男督察不諱言感奇怪。

43歲被告陸振中，事發時任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。控方開案陳詞指，6月飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮X。另在7月飯局後，被告明顯有醉意 ，但堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

就非禮事件，賴文顯供稱，2022年6月22日晚，他跟被告、X等人，在聯和墟街市熟食中心晚膳。期間，被告向他和X敬酒，謂如果上司敬酒，「就一定要飲晒」，他和X「杯杯清」。飯局中，X飲醉酒，一度伏在飯桌休息。被告突然拍醒X，叫她去廁所，賴感奇怪，因為X明明沒有反應。但賴沒想太多。

就襲擊事件，賴文顯供稱，2022年7月15日，沙頭角分區人員舉行晚宴，被告看來飲醉，步履不穩。他及X等便打算駕車送被告回家，惟被告想自行駕車離開。賴前往停車場阻止被告，期間見X遭被告推跌。被告開車，賴等人一起追車，他曾伸手嘗試拔走車匙，但不成功。過程中，被告「唔好理我」，先咬了蔡文浩的手，未幾再伸頭到賴的手位置，賴坦言覺得被告想咬他，遂立即縮手。

案件編號：DCCC 137/2023