港女足前助教涉非禮兩女　申覆核質疑一罪兩審遭駁回

曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，涉嫌向兩名女子施「鹹豬手」。他早前就其中一人的案件被控非禮受審，今年3月獲判無罪。至6月，律政司再就餘下一名女子的懷疑非禮事件提控。黃子偉隨後要求律政司重新檢視起訴決定，但獲回覆指將繼續檢控。黃子偉質疑控方一罪兩審早前入稟高院申請司法覆核，要求推翻律政司的決定。高院法官今日(2日)頒判詞，認為議題可在審訊中處理，遂駁回司法覆核申請許可。

司法覆核申請人為黃子偉，建議答辯人為律政司司長。申請人在申請書指，自己被指控在2021年7月至9月期間3度非禮X，及在2021年1月至5月兩度非禮Y。執法部門就這兩宗事件拘捕他，向他展開調查。他之後就事主X的指控，被控3項非禮罪，經審訊後獲判無罪。裁判官同時裁定，2022年8月19日所作的錄影會面紀錄不可呈堂。申請人指，X及Y兩案是緣於同一調查，他在涉及X一案中獲判無罪後，卻又被控非禮Y，質疑涉一罪兩審。

高院法官在判詞中指，除非檢控牽涉違憲，否則律政司提控決定不受司法覆核。在本案中，申請人沒有基礎指律政司檢控決定違憲，或律政司並非真誠地行事。何況，申請人所提出的議題，可以在刑事審訊程序中處理，或申請永久終止聆訊。綜觀所有因素，法官認為申請人理據沒有合理可供爭辯之處，駁回司法覆核申請許可，不作訟費命令。翻查資料，就涉嫌非禮Y一案，法庭已排期9月13日處理被告終止聆訊申請；一旦失敗，將於10月16日開始審訊，預計審期3天。

案件編號：HCAL 1337/2024