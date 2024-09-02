偵破17宗騙案涉款220萬元　拘捕16傀儡戶口持有人

屯門區今年上半年涉及欺詐罪案有上升趨勢，當中電話騙案及假冒客服騙案的升幅最大，執法部門分析近期的騙案資料和銀行文件後，成功鎖定多名目標人士身份。8月19至31日期間採取行動，突然搜查全港各區多個目標單位，偵破了17宗在7至8月發生於屯門區的騙案，包括假冒客服騙案、網上購物騙案、求職騙案及投資騙案，涉案總損失約220萬港元。最大宗損失金額56萬港元，一名62歲退休女士墮入網上刷單求職騙案。

警員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名，拘捕11男5女共16名本地人(18至62歲)。疑犯分別報稱任職司機、廚師、地盤工人等，他們均為傀儡戶口持有人，又檢獲手機、銀行提款卡及相關月結單。疑犯大部分為20至30歲年輕人，部分人貪圖數千元酬勞把個人銀行戶口賣給犯罪集團，以用作接收騙款及清洗犯罪得益。所有疑犯已獲准保釋候查，須於9月下旬報到。

執法部門呼籲市民不要抱僥倖心態，以為單純借出戶口或售賣個人資料開戶口，沒有直接參與違法行為就可以逃避法律責任。根據過往的成功檢控案例，法庭明確地指出即使被捕人推搪單純地向第三者借出、賣出或出租戶口，成為傀儡戶口的持有人，沒有直接參與洗黑錢，其刑責與真正處理犯罪得益的人並無分別，法庭甚至會把這些考慮成為加刑因素。

同時重申「以欺騙手段取得財產」是一個非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁10年。而「洗黑錢」也屬嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。