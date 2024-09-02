觀察開源道十字路口交通暢順　區議員倡實施交通管制減路面障礙

有逾60年歷史的觀塘偉業街/開源道迴旋處，上周開始改為十字路口。今日（9月2日）為開學日，觀塘區議員柯創盛稱，十字路口交通暢順，不過認為有關部門應持續跟進該位置的交通情況，並建議多項措施以解決可能出現的擠塞情況，例如在基業街、駿業街進行交通管制，減少路面障礙物等。

柯創盛今早與觀塘民政事務處、運輸署工程師、工程承辦商及團隊等多個部門於首個開學日落區視察。柯指在短期措施方面，當局應該在基業街、駿業街進行交通管制，減少路面障礙物；另外，土拓處爭取短期內打通振萬廣場對出行車線，縮短工程時間，便利車輛轉出偉業街往東隧方向。

他稱收到市民的意見，表示改做十字路口後無法掉頭前往偉業街往東隧方向尾段的辦公室，需要駕駛至基業街駿業街一帶再掉頭。他建議相關部門可聯絡附近物業持分者，加強溝通，研究更改出入口設計，減少需要往基業街調頭往偉業街麗港城方向車流量。同時亦須優化及增設交通標誌，提醒駕駛人士改道路線，及引導駕駛者用最直接的路線前往各目的地。

至於中期措施方面，柯建議在明年第3季或之前將基業里開通，方便汽車直往觀塘碼頭廣場方向。長期措施則需要做好行人接駁工作，興建天橋以至擴濶路面增加容量，讓整體交通情況可以大大改善，並促請政府善用大數據等資料庫來調節交通燈位，讓交通狀況可適時作出調整。