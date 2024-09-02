輸入外勞搶飯碗　本地工人淪政府棄卒！

外勞搶本地勞工「飯碗」，當局所謂「把關」難保證本地勞工權益。對於外勞，當局一直聲稱會「嚴格把關」優先確保本地工人就業，讓市民看到的卻是有承建商招聘本地工人條件過於嚴苛，如要求工人具英語書寫能力等，被質疑「假招聘」，目的其實是想聘請廉價外勞。《東呼即應》找來各方探討輸入外勞問題。有本地勞工指，已經數月無工開，不少工友都逐漸被外勞取替。工會亦指出，引入外勞只在香港經濟好的情況下對本地勞工影響才不大。不僅政府工程，私人市場也需要得到政府重視。

日前有工會公布調查結果，顯示零售、飲食及建造業失業情況嚴重，要求煞停輸入外勞，零售業以及餐飲服務業的失業率分別上升0.4個百分點以及0.3個百分點，達4.3%和5%。

於地盤紮鐵的曾先生表示，近幾個月都無工開，當工程暫停後很難再接新工程，他認為是多了人入行加上少了工程。曾先生指，以前由一個地盤去另一個地盤工作，薪金是會調高一些，現在是連找工作都難。曾又稱，認識的工友中，有數個都在待工或正接散工。他認為，疫情後大工程不多，又引入大批年輕力壯的外勞，年紀大的本地工人會比較吃虧。曾預計，未來數年都難有穩定工作，大型工程變少了。私人樓宇方面，因售樓成交少、大型公司投資減少及受政府不撥地出售等原因影響，情況更雪上加霜。

就外勞對本地勞工造成的衝擊，香港建造業總工會理事長周思傑指出，最近香港的私人市場萎縮，工程變少，造成很多工友無工開，導致輸入外勞問題會凸顯出來。現時香港的外勞主要集中在政府工程裏，部分政府工程內年紀偏大的本地工友會先失去工作。而私人市場失業的工友，就算想去政府工程工作也會因外勞的因素未必找到工作。

周思傑又表示，今年7月起已收到很多欠薪情況，主要都是集中在私人市場，很多工友都因為二判無錢出糧而遭欠薪。此外，周還提到，本港今明兩年都會相繼有大型工程完工，如果2025年至2026年期間只有甚少新工程獲批開工，到時一定會有一大班工友無工開。他希望政府先帶動本港經濟，在顧及政府工程之餘都要重視私人市場。

曾有港官針對本地工人擔憂被外勞搶飯碗時稱，政府希望提供職業階梯，相信香港不會餓死人，但如果要過得好就要自己盡一分力。正如有議員指出，疫情3年因失業而領取綜援的數字，比沙士時期低一半有多，而且再就業津貼也有很多人申請，證明大部分香港人也想「盡一分力」，而不是港官口中所說的躺平。

不管怎麼說，引入勞工充其量只能「治標」，若要「治本」，還得靠當局制訂全面的人口政策，特別是整全方案鼓勵生育，確保有足夠新血投入勞動市場。姑且又看看港府在即將發表的《施政報告》有甚麼新招數。