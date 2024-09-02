巴黎殘奧首金　港將龍子健奪硬地滾球金牌

港隊硬地滾球「四朝元老」龍子健周一（9月2日）於巴黎奧運BC1級決賽中，與南韓對手鄭昇俊爭逐金牌，結果龍子健在頭三局領先4比0的優勢下，終以4比1獲勝，勇奪港隊於今屆賽事第一面金牌。港府對龍子健和他的教練致以熱烈祝賀，並讚揚龍子健遇強越強，在賽事中發揮出精湛技術，為香港代表團贏得今屆殘奧會首面金牌，實至名歸。

世界排名第6的龍子健於比賽中表現出色，節節領先，首局已取得2比0領先。次局他保持集中，再拿1分，至第3局未有給予對手機會，再取1分。至緊張的第4局龍子健以守為攻，投出紅球築起圍牆，致對手未能絕地反擊，最終龍子健贏4比1奪金。將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發150萬港元金牌獎金。

中國香港代表隊今屆巴黎殘奧目前累計奬牌數目有1金1銀1銅，早前游泳代表陳睿琳在女子100米蝶泳奪銀，而吳卓恩則於女子100米蛙泳奪銅。今日港隊於稍後時間再有衝金機會，硬地滾球代表張沅將出戰女子BC4級金牌戰，另外何宛淇則出戰女子BC3級決賽。

香港代表團在今屆殘奧會至今已贏得1面金牌、1面銀牌和1面銅牌。