有人疑「正骨」後關節移位　當局呼籲治療前先確認專業資格

早前有傳媒報道，有人接受「正骨師」治療後導致全身關節移位，當局今日（9月2日）回應指，多個醫療專業的執業範圍均有涉及類似「正骨」性質的治療，任何人無註冊下從事相關專業可被罰款及監禁，呼籲市民在接受醫療服務前先確認服務提供者資格，並向受規管專業人員求診。

據報該名苦主運動期間弄傷右髖關節，加上工作導致腰酸背痛，經朋友介紹光顧「正骨師」，卻於去年3月一次療程後受傷，後經中醫診斷發現手腕、右肩、兩邊手肘等多個關節移位，受傷至今一年半關節仍未能復位。衞生署表示，本港有13類醫療專業人員必須先註冊才可在本港執業，包括醫生、牙醫、護士、職業治療師、視光師、藥劑師等，其中數個專業均有涉及類似「正骨」性質的治療，例如中醫、物理治療師、脊醫等，相關專業行為均受相關法定管理局及委員會的規管。

署方指，根據《中醫藥條例》第108條，任何並非註冊中醫或表列中醫的人士如在香港作中醫執業，即屬違法，可被判處第6級罰款及監禁3年；《輔助醫療業條例》第21條訂明，任何人從事物理治療師專業而並無註冊，即屬犯罪，可被判處第2級罰款及監禁6個月；《脊醫註冊條例》第24（h）條則訂明，任何人並非名列於脊醫名冊，但卻從事脊骨療法專業，即屬犯罪，可被判處第5級罰款及監禁1年。

署方呼籲，接受醫療服務前應先確認服務提供者資格，並向受規管的醫療專業人員求診，切勿隨便相信坊間沒有醫療專業註冊或認可的人士，自稱可就疾病或傷患提供所謂獨特的治療，若懷疑有人未經註冊執業，或非法使用註冊醫療專業名銜，可向執法部門舉報。

消委會早前亦指，2021年至今接獲21宗涉及正骨投訴，包括銷售手法、服務質素等，但要追討責任相當有難度，接受治療前要先核實相關醫師有否專業資格。