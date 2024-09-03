萬聖節前蘭桂坊增50組「天眼」　區議員倡加裝智能燈柱

為保障公眾安全，執法部門指將在萬聖節前在蘭桂坊一帶增設約50組閉路電視。另外，全數18名中西區區議員同時建議當局在該區安裝智能燈柱，拓展本港智慧城市發展。

18名中西區區議員向區議會提交建議，希望透過安裝閉路電視加強區內交通管控及加快突發事情應急處理，詢問當局閉路電視安裝進度。執法部門回覆指將於與蘭桂加裝坊閉路電視，並已與安裝地點的私人物業持有人及持份者商討有關事宜。

執法部門又指中區首階段20組閉路電視截至6月已安裝13組；7組將於年底前完成。至於西區的6組閉路電視，一半已完成；另一半年底前安裝，又指西區的閉路電視覆蓋率接近8成，2023年起偵破的520宗罪案有7成依靠閉路電視線索。

為推進本港的數據發展、提升政府的效率和服務質素、刺激經濟增長，該等區議員要求政府考慮在中西區加裝智能燈柱。政府數字政策辦公室指，本港已安裝超過400支智慧燈柱，其中近一成半、58支位於中西區。政府指大規模更換傳統燈柱不符合成本效益；技術及工程上亦不一定可行；可能引致封路及其他滋擾，但鼓勵並支援各部門測試和安裝智慧燈柱。