海關關員深圳灣大橋駕車越欄墮海被困　消防潛水隊從天窗救出

深圳灣公路大橋發生交通意外，導致一名海關人員死亡。消防表示，昨日(2日)晚上9時16分接報，指深圳灣公路大橋往深圳灣方向，一輛私家車懷疑撞欄後墮海，消防員10分鐘後到場，並調派11輛消防車、6艘消防船及5輛救護車，共出動61名消防及救護員；另派出潛水隊與公路及鐵路拯救專隊到場協助。

消防派出2隊潛水人員到水底進行搜索，晚上11時38分發現肇事車輛，及在車內發現一名傷者，有配戴安全帶，當時車身變形，潛水人員經天窗位置進入車廂內，約凌晨時分將傷者救出，經快艇送往流浮山碼頭，再轉交救護車送院。消防員拯救時遇到困難，包括現場環境水淺，水深僅約2米，開始水退，而且天色昏暗，加上水底能見度極低，增加水底搜索難度，消防因此增派2艘消防快艇及1艘海上救援電單車前往現進行搜索。

救護員在今日(3日)凌晨零時43分在流浮山碼頭接收一名昏迷男傷者，當時傷者已無呼吸脈搏，救護員隨即為傷者進行初步治理及急救，並將傷者送往天水圍醫院搶救，最後傷者在凌晨1時30分經醫院證實死亡。

警員到場調查，發現橋面快線有兩條車胎痕，亦在慢線遺下一個被撞毀的道路維修路牌，近海的欄杆有被撞擊的痕迹，相信有車輛跌落大橋下面，案件列致命交通意外跟進，警方會循多方面進行調查，例如司機的精神狀態、車輛的速度及車輛機件問題等；政府化驗所人員亦到協助，稍後將從海中吊起私家車作出驗查及化驗，以確定意外成因。由於該路段並無設置監控設備，故呼籲若市民有任何資料可與執法部門聯絡。

海關關長何珮珊表示，一名駐守深圳灣口岸的海關人員，在駕車返工期間遇到交通意外，不幸死亡，部門對同事的離世感到十分難過，她亦向死者家屬作出深切慰問。她續指，事主負責貨運清關工作，1999年加入海關，事發時未有執行職務，正駕着自己的私家車返工。