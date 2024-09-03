無意為輸入人才提供租津　政府：必須已在港受聘才可續期

為了搶人才，政府推出包括「高端人才通行證計劃」等各項人才輸入計劃，迄今已有14萬人才來港，但早前有調查發現約22%來港人才暫時未有工作。政府重申無計劃為所有來港發展的人才提供財政誘因或住房補貼等措施，又指經「高才通」獲批來港的人士首次簽證到期時，必須已在港受聘，或開辦/參與業務，方可獲得續簽。

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會早前向政府呈交9份公眾意見書，對於意見書提及為新來港人才提供租金補貼的建議，政府回覆指香港現時面對的人力短缺涉及各行各業不同技術層面的人員，由於人才需求大及公共資源的考慮，政府無計劃為所有來港發展的人才提供財政誘因或住房補貼等措施。

政府指個別政策局或部門有支援措施，以重點吸納從事其行業的外來人才，例如現時香港科學園已設「創新斗室」為創科人才提供住宿支援，創新科技及工業局亦將興建更多創科人才住宿空間，以吸引創科人才落戶香港。

在續簽條件方面，政府指現時各人才入境計劃的目標對象不盡相同，延長逗留期限的申請資格亦各有不同。相關申請資格及所需文件已詳細載述於各個計劃的入境指南內，並已載於入境事務處(入境處)網頁供大眾查閱。例如，經「高才通」獲批來港的人士首次簽證到期時，必須已在港受聘，或開辦/參與業務，方可獲得續簽；已獲得聘用的申請人，其受聘從事的工作須通常是由學位持有人、或由具備良好的專業/技術資格、經證明的專業能力及/或備有文件證明的有關經驗和成就的人士擔任，以及該職位的薪酬福利條件須達到市場水平，而入境處及人才辦會繼續利用更多合適的平台及場合，加強宣傳續簽要求。

針對幫助來港人才新生嬰兒即日辦妥往來內地證件的建議，政府指《港澳居民來往內地通行證》及《出入境通行證》(俗稱臨時通行證)的受理、審批及簽發屬於內地當局的職權範圍。政府備悉有關意見，並會適時向相關內地部委反映。

為支援新來港人才，政府指除設有專屬網站提供有關來港及定居的資訊及處理人才的查詢外，人才辦已連繫超過50家指定合作夥伴，就求職、住房丶教育、移居、創業、銀行及企業服務、辦公場地租賃等範疇，為人才提供網上配對支援服務，並轉介相關支援服務要求予合作夥伴跟進。