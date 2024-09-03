南山邨爛尾暢道重新開工　議員指街坊等足6年促縮短完工時間

2012年推行的人人暢道計劃，去年爆出多個項目「爛尾」。路政署署長邱國鼎今日(3日)出席深水埗區議會時表示，大坑東南山邨的項目ssp01同02已重新招標，新承建商上個開工，預計18個月內完工。區議員陳麗經認為工程要追落後，畢竟項目由2018年至今開始，街坊已經等了6年，要求縮短完工時間。

邱國鼎指項目所涉4個地基工程進度不同，有兩部電梯的完工速度可能會快些，希望10個月或更早完成即開放給市民使用，另兩部電梯6亦會透過預製組件的方法，以縮短工程時間，相信不超過18個月可完成整個工程。

此外，有區議員關注如何避免發生海壇街路陷和改善路面不平的問題。邱國鼎解釋，路陷原因多涉及水管或渠管滲漏，路政署會同水務署和渠務署加強合作檢測老舊的地下喉管，如採用地面雷達以期及早發現。路政署會巡查路面，如發現坑洞會如安承建商維修，大致上一兩天可完工，但道路重鋪則另計。

他續稱，說一般道路壽命約20年，在繁忙道路進行路面整體重鋪，有時難免要在夜間進行，如市民構成滋擾冀區議員代為解釋。他又指署方會協調掘路工程，除非遇上緊急情況，否則進行過掘頭的地點一年內不會再掘。