就假新聞控誹謗　原告針對《蘋果》兩公司　案件半年內頒判詞

上市公司中國創新投資有限公司2019年底入稟高院，控告黎智英旗下的《蘋果日報》（下稱蘋果）發布該公司從事間諜活動的假新聞，其主席向心和龔青夫婦亦是原告。案件今（3日）在高院開審。蘋果沒有派代表出席。向心和龔青供稱，他們被限制離開台灣4年。聆訊約半小時便結束。法官半年內頒判詞。

本案原告為中國創新投資有限公司、向心和龔青，被告依次是蘋果日報有限公司、蘋果互聯網有限公司、The Age Company Pty Ltd、Fairfax Media Publications Pty Ltd、Nine Network Australia Pty Ltd及王立強。庭上透露，今次訴訟現時只針對蘋果兩間公司。就第3被告的事宜已經解決，其餘公司方面，原告決定不再起訴。

據入稟狀指稱，被告於2019年發布共10篇文章，其內容失實地指原告從事間諜或者特務活動，對原告構成誹謗或屬惡意失實，並招致原告蒙受損害。原告要求名被告就其誹謗以及惡意失實的報道，作出賠償、專項損害賠償以及懲罰性損害賠償。

蘋果兩間公司今日均沒有法律代表。向心和龔青今日有出庭，以普通話作供，需英文傳譯。兩人採納書面供詞，並補充指，兩人2019年被限制離開台灣，至2023年10月12日，當局不再起訴，並解除離境限制。原告方採納書面開案陳詞，在向心和龔青作供後，原告方表示，希望法庭作裁斷時，考慮兩人曾被限制離境多年這因素。法官潘兆童聽取陳詞後，決定押後判決，將於6個月內頒判詞。

案件編號：HCA 2424/2019