全港小學教師淨流失按年逾650人　10年或以上資深教師減幅最大

香港教師離職情況嚴重，資歷在10年或以上教師減少超過500人。資助小學校長會表示，目前教師流失情況已放緩，同時教師流失的原因是多方面的，如縮班也會導致流失。

新學年全港有約500間小學，共有2.48萬名教師，按年淨減少超過650人，減幅達2.4%，當中資歷達到10年或以上的教師淨減少510人，資歷在4年或以下的教師人數則減少了133人，5至9年資歷的教師人數則與上一個學年人數大致相同。

對比過往同期數據，資歷達到10年或以上的教師人數持續下跌，5年間從約64%下降至約58%。5至9年資歷的教師人數則出現上升，由約15%上升至21%，資歷在4年或以下的教師人數則保持約20%不變。

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，小學教師流失的情況在3至4年前較為嚴重，尤其是英文科教師，主要是部分國家放鬆移民政策，以前的教師應徵者可以「人揀工」。但隨着移民潮放緩，教師流失的問題也開始放緩，情況有所改善，陳淑儀還表示，不只是這些原因，其實縮班也會導致教師流失，不過目前暫未發現因縮班導致教師沒能找到教席而要轉為其他職級的情況。