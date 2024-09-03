南昌社區客廳現照顧102劏房戶　多為年幼子女家庭少中學生

繼樂善堂社區客廳後，南昌社區客廳於7月底試行運作，並於上月底正式開幕，以支援劏房居民。該計劃目標是服務250人，現時正照顧102個住戶、大約300人。試行該社區客廳的組織指未來將與樂善堂保持溝通，轉介並分流個案，避免資源重疊。

南昌社區客廳會舉辦功課輔導班，亦設置活動讓街坊分享自己的技能或煮食技巧，同時會在附近天橋底舉行活動善用公共空間。

深水埗區議會今日(3日)討論南昌社區客廳的運作情況，負責有關社區客廳的聖雅各福群會副總幹事吳雯賢指現時除了一至兩戶來自油尖旺區之外，絕大部分的受助家庭都來自深水埗區，會和樂善堂社區客廳按居民住址轉介並分流、轉介受助人士。

聖雅各福群會南昌社區客廳計劃經理張樂淇表示，每年都會更新會員名單，亦會要求服務使用者填問卷為服務評分，避免已經搬離劏房的人士佔用名額，又補充指現時主要服務有年幼子女的家庭，甚少有中學生。她期望受助人士未來可以發揮自身能力，為社會服務。

有區議員關注聖雅各福群會會否幫助受助人士申請公屋或過渡性房屋，會否為政府轉介服務資訊。聖雅各福群會社區服務服務主管伍斯安指一直有轉介政府資訊，與街坊簡介和宣傳政府方案。