安徽考察睹無人機載貨上山　立會主席指港可借鑑

政府研究推行低空經濟，有議員更建議利用無人機載貨。立法會主席梁君彥日前到安徽省合肥市考察，親身目睹黃山風景區利用無人機頻繁高效地運送貨物上山，正是「低空經濟」的好例子，他認為值得香港借鑑。

梁君彥與聯同剛上任「滿月」的立法會秘書處秘書長衛碧瑤等，在上周五及周末前往安徽省考察，了解當地如何進行的創科投入，善用人工智能及大數據，更好管理黃山風景區並推動旅遊發展，而黃山風景區於2023年入選「國家旅遊科技示範園區」。

近年立法會積極運用人工智能(AI)技術，並已於去年9月與內地AI企業科大訊飛合作，引入其智能語音轉文字技術，成功為立法會度身訂造智慧謄錄系統(「智識聽」)，用於逐字記錄立法會及委員會的會議過程，大大提升了製備會議紀錄的效率和透明度。

科大訊飛位於長三角安徽省合肥市，梁君彥藉此行了解AI領域的最新發展及面對的挑戰，並進行實務磋商，看看立法會可如何進一步利用科大訊飛在語音轉寫、翻譯、實時字幕等領先優勢(特別是訊飛星火認知大模型，為將來立法會及委員會的會議過程引入實時字幕。梁更即場發言，以測試該大模型的實時字幕生成能力，效果喜出望外，而科大訊飛方面亦非常重視與立法會合作的項目。

這次考察亦參訪中國科學技術大學，梁指參觀了該校與科大訊飛共同打造的「認知智能全國重點實驗室」，此成果已於2022年入選為首批國家重點實驗室之一。

梁指經過今次考察，不但大開眼界，同時對科大訊飛及秘書處團隊更有信心，只要大家同心協力、不斷創新，日後定能打造更高質、更高效、更透明的「智慧立法會」，服務市民。