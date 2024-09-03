港大男生涉兩度非禮「組媽」罪成　被判入獄8周

一名港大男生涉嫌在2021年除夕，在宿舍用陰莖隔褲摩擦「組媽」臀部，說自己「抽嘢好大」，着女方幫手「解決」，並當面掏出陽具。男生被控兩項非禮罪，他不認罪受審，早前被裁定兩罪罪成，今（3日）在屯門法院被判入獄8星期。

21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮Ｘ。Ｘ在審訊時供稱，被告曾用陰莖碰她臀部。被告之後向她說，「如果我抽嘢好大呢？」、「你幫我解決咗先啦。」之後，被告更伸手入褲內掏出陰莖，Ｘ見到被告的陽具勃起。被告出庭自辯時坦承對Ｘ有好感，不同意兩人僅屬泛泛之交。事發當日他用下體摩擦Ｘ背部約5秒，是想看Ｘ是否願意接觸。雖然Ｘ稱「咪搞」，但在他看來，對方未展露不悅，重申從沒在Ｘ面前掏出陽具。

裁判官早前裁決時指，事主證供清晰、簡單直接，信納她為誠實可靠證人，裁定被告曾在X不同意下，以下體碰撞X的臀部，上下摩擦數秒，及後在床上伸手搭着X的腰部，X感驚慌及不知所措，判被告面對的兩項非禮罪均罪名成立。

案件編號：ESCC2419/2023