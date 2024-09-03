房屋局推簡約公屋津貼　減輕搬遷開支壓力　住戶最多獲12,550元

「簡約公屋」快將陸續落成入伙。房屋局今日(3日)公布推出「『簡約公屋』住戶特別津貼試驗計劃」，提供一次性特別津貼，以協助有需要的住戶更快投入新社區。市區和擴展市區(包括屯門)及新界(包括元朗及上水)的簡約公屋住戶分別最高可獲6,250港元及12,550港元特別津貼。已提交「簡約公屋」申請而又有需要的住戶，可於接受編配並通過資格核實後，向項目營運機構提出「試驗計劃」的申請。

房屋局局長何永賢指，簡約公屋的住戶為較低收入最有迫切住屋需要的基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的相關開支。房屋局成功向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,988萬港元，希望讓住戶得到及時支援，預計受惠住戶數目可達21,000戶。津貼不設用途限制，簡約公屋住戶可靈活地應付所需，減輕於搬遷和適應新居住環境和社區時的開支壓力，例如孩子轉校、添置家具電器、重新建立社區網絡等。

獲發放的津貼金額視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區。市區和擴展市區(包括屯門)的簡約公屋住戶的津貼金額由1人的1,900港元至6人及以上的6,250港元不等。而新界(包括元朗及上水)的簡約公屋住戶津貼金額由1人的3,850港元至6人及以上的12,550港元不等。

「試驗計劃」對象是成功申請和入住首八個落成的「簡約公屋」項目，即元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門青福里第3A區、啟德世運道、柴灣常安街、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、上水東華三院馬錦燦紀念小學(彩園分校)及九龍灣前聖若瑟英文中學的住戶。視乎「試驗計劃」的反應及落實情況，房屋局將會適時考慮向扶貧委員會申請將此兩年期的計劃延長，以涵蓋餘下「簡約公屋」項目。