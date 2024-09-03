涉打逾萬次電話滋擾法官　廣告設計員再申換法官被駁回

廣告設計員被指於2021年5月至7月期間，打逾萬次電話滋擾法官，被控藐視法庭，排期2025年8月8日預審，2026年1月12日開審，預計審期10日，由國安法指定法官陳慶偉處理。被告沒有律師代表，早前申請換官，結果被陳慶偉駁回。他不服決定，向上訴庭提出上訴許可申請。上訴庭今（3日）頒判詞駁回申請，下令被告支付訟費。

59歲被告陸志榮。被告指，陳慶偉法官歧視沒有律師代表的被告，未等待被告的法律援助申請獲審批前，便定下被告遞交誓章的限期。另外，被告稱，他在庭上多次指出陳官的不是，亦早前對陳官作出投訴，認為也許已令陳官產生反感或不滿，因此如該案件繼續由陳官審理，他恐怕蒙受不利。被告指，陳官偏袒控方，並認定了他是犯罪者，對他存有敵視之心，對他不公，要求撤換陳官。

上訴庭法官指，被告所提出的論點均純屬他主觀己見，不能構成偏頗的理據。被告說法是毫無事實根據的臆測，並不成立。無論如何，法官陳慶偉是專業法官，沒可能單單因為被告指稱他多次指出官的不是，便有足夠證據客觀地支持說陳官會對被告產生偏見。被告擬提出的上訴沒有任何真實的成功機會，也沒有其他有利於秉行公正的理由給予上訴許可，遂駁回申請，頒令被告須支付原告人港幣18,550港元的訟費。

案件編號：CAMP 134/2024