區議員指交通配套未完善　關注黃大仙居民難直達啟德新醫院

啟德發展區新急症醫院預料2026年首季分階段投入服務，專科門診每年服務140萬人次，亦會把伊利沙伯醫院的大部分服務轉移至新醫院。有區議員關注該區交通配套未完善，令區內居民難以到達新醫院。醫管局及運輸署代表指需要視乎實際情況再調整各項安排。

醫管局今（3）日向黃大仙區議會匯報啟德發展區新急症醫院進度，指醫管局和運輸署在本年1月及7月會面後，初步訂立5條巴士路線及4條小巴線來往該區及新醫院，流程覆蓋東西九龍多個地點。

區議員莫健榮問及具體行車路線，指黃大仙、觀塘等地鐵沿線車站沒有站點不理想，又指希望路線可以包括竹園、慈雲山等九龍東「半山」地區。另一區議員越毅強指黃大仙亦在「九龍中醫院聯網」內，希望醫管局重視黃大仙居民需要。

運輸署高級運輸主任（啟德及九龍灣）葉雅晴回應稱，88A路線會經過黃大仙及醫院，稱會按需要增加班次和路線。

針對醫管局指專科門診每年服務可140萬人次，區議員黎榮浩問及如何估算人流及交通需要、目前交通班次使用率；另一區議員袁國強關注探病人士的交通需求、救護車移動路線。另有區議員指從黃大仙都伊利沙伯醫院需要14分鐘；未來前往新醫院只需9分鐘，指新醫院重要，希望運輸署加密班次、應付大增的需求。

醫管局九龍中醫院聯網總行政經理（規劃及發展）周寶鈴指相關預計運算仔細，已計算經不同交通工具入院人士、醫護職工、探病及送貨需要，並將相關數據交給運輸署。葉雅晴補充，暫時各巴士小巴內線使用率為一成七至五成八，重申會視乎客流量調整。