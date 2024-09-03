料上半年滲水投訴較去年增10% 　區議員批滲水辦處理時間太長

不少居民受到單滲水問題困擾。屋宇署署長余寶美今日(3日)出席黃大仙區議會會議時表示，全港的滲水投訴逐年上升，預料今年上半年的數字會較去年全年多10%，指署方已引入滲水測試新技術，設立地區聯絡辦公室改善效率，但有區議員批評滲水辦處理個案時間太長難以接受，又指濕度須達到35%的調查門檻未免太高。

去年黃大仙區接獲滲水投訴個案約1,834宗，余寶美指署方已引入新測試技術，包括紅外線熱成像分析及微波斷層掃描，測試只在受滲水影響的單位進行，避免因樓上單位不合作而阻礙調查進度，但會受假天花飾面或天花混凝土剝落、表面不平或其他設施的阻礙。由於前述的種種局限，黃大仙區約有一半個案要採用傳統的測試技術。

區議員雷啟蓮指收到不少舊樓業主反映，稱受到滲水問題困擾，但不管聯絡滲水辦還是屋宇署，只要達不到濕度35%的指標即停止跟進個案。她詢問署方可否採用新方法，加快調查速度以保障住戶權益。

另一區議員陳英批評滲水辦處理個案數以月計，令人難以接受，指滲水會導致樓宇石屎鋼筋受損，後果可大可少。他指水務署以觀察水錶30秒有沒有動靜來判斷喉管滲漏的做法不切實際，又指現時署方入屋調查的程序比較繁複，詢問可否簡化程序加快調查。

雖然署方推出多項優化措施，但區議員丘燿誠指有滲水個案困擾3年才檢出源頭同樓上有關，但情況至今未解決，冀署方成立協調小組以中間人角色協調樓上樓下處理滲水問題。

余寶美回應指濕度35%的指標是有科學根據，又說數值愈低就愈難找出滲水源頭，這是客觀事實，畢竟空氣中的濕度或水氣會殘留在建築物料中，廁所情況特別顯著，在有濕度的空間尋找滲漏源頭而情況又好輕微的話，檢測會相當困難，署方會維持不足35度會停止調查的做法。因為降低指標只會讓更多個案累積，署方須考慮資源運用取得平衡。

新科技尋找滲漏源方面，她提及有一種靜態水壓測試會較為敏感，但前提是單位內每一個水喉都要關得好好，水務署會因應靜態水壓測試報告，出勸喻信叫樓上業主維修。針對環境及衞生棘手問題，政府正檢討相關法例，包括延長調查時間可在夜間進行，若業主漠視署方發出進入處所通知書是違法等。