港大校委會舉行特別會議　據了解劉澤星出任健康事務副校長

港大校委會5月底時被指繞過校長張翔通過多名暫任副校長任命，部分原任副校須調職，並令港大副校人數「4變9」，繼而引發校政風波，及後政府介入並於6月成立調研小組跟進，經過數十次會晤商討後，港大校委會今日（3日）下午5時半舉行特別會議進行討論，石禮謙、陳衍里、邱詠筠等校委會成員下午5時左右陸續到港大鈕魯詩樓參與會議。

據了解，除了校委會成員外，調研小組成員，包括教資會主席雷添良、秘書長鄧特抗及教育局常任秘書長李美嫦均有出席會議。參與會議的亦包括多位大學管理層，包括被由首席副校長調任至副校長（大學拓展）的王于漸、出任副校長（健康事務）劉澤星，及行政及財務副校長田之南等，而風波中央的校長張翔及校委會主席王沛詩亦有參與會議。

會議歷時約兩小時，於晚上7時15分左右結束，與會校委會成員及大學管理層均未有透露會議內容，被問及最新的管理層架構時亦沒有作出回應。據了解，小組建議王于漸調回首席副校長，新設負責健康事務的副校長會保留，繼續由醫學院院長劉澤星出任。

香港大學內部運作事宜調研小組表示，在港大校務委員會會議上，就港大高層人事安排提出調研結果和建議，並欣悉校委會接納所有建議。小組經與相關人士進行60多次會談及審閱有關文件後制定該些建議，包括校委會主席和成員、校長和高層人員等，旨在提供切實可行的方案，確保港大高層人事安排清晰明確。另外，小組知悉港大正就多個高層職位，包括首席副校長、副校長、教務長和學院院長，進行物色人選的工作。小組敦促校委會和管理層通力合作，盡快填補空缺。