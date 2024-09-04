連鎖藥房結業　拖欠供應商1500萬貨款　苦主上門追討食閉門羹

經濟不景，倒閉清盤聲頻傳，近日有逾30間批發供應商指遭一間名為「創世」的藥房拖欠貨款，據報，該藥房的4間分店已被清盤及頂手，旗下超市則改名重開。昨日(3日)多名苦主到超市門口跟進事件，超市店員提早「拉閘」關門，一名飲品批發供應商經紀向東網指，最後一次向上述公司供貨是上月初，現遭拖欠20萬港元貨款，對方曾答應不會賴帳，但上月突然知悉藥房結業，失望兼震驚，希望當局可以徹查事件，他估計苦主合計至少被拖欠約1,500萬港元。本報向執法部門查詢，獲告知爭拗雙方正就貨款事項進行商議，案件暫列作「求警調查」處理。

受影響的供應商組成苦主聯盟，分頭報案求助。有飲品供應商指自兩年前向藥房提供保健飲品，負責的經紀陳先生透露，藥房初時找數十分準時，今年5月開始拖數，「我們開始每個星期會加強去追這些貨款」，7月份時曾收回4月的貨款，供應商略感放心，「見到(舖內)貨都很滿，我們才再供貨」。豈料收到對方結業的訊息，致電了解竟無法聯絡店主，陳希望政府可以關注小型企業，促執法部門嚴肅徹查。

清潔用品供應商苦主的經紀龍小姐亦指，向「創世」藥房供貨4年多，期間沒有出現「收唔到數」的情況，認為藥房一直有信譽，對於突然收到藥房要結業的短訊都感到訝異，「他們一直以來的模式是很正常的，完全察覺不到，我想暫時的單是找到5月，之後就沒有再找數，他有4間店，可能每間店欠6至7萬港元，有一間最多是9萬，加起來欠約24萬港元。」她續指由於見到該藥房生意穩定，加上對方答應會付款，所以未有收回5月的貨款，就繼續提供貨物予藥房，「有些藥房可能需要長一點時間收回貨款，6至8月我們也有貨給他，他也有下單的，可能有些數會少一點，但如果數額在公司規限範圍內，我們也會供貨。」

另一間罐頭供應商苦主由2020年起向該藥房供貨，不願出鏡的經紀陳先生表示由6月開始被拖數，但對方答應會盡快付款，所以繼續供貨，「最主要他都是說很快的了，你(藥房)給了些期就先做到，目前藥房欠約17萬港元。」

多名供應商為了追回貨款，前日有多間批供應商前往該超市門口大叫口號「追數」，指控對方在結業前入貨涉嫌欺詐，並報案求助。執法部門回覆東網查詢表示，前日有多名貨物供應商到達深水埗元州街一間商舖追討貨款，其間有人報案希望執法人員到場協助。執法人員接報到場，並成功聯絡相關商舖負責人，執法人員已向貨物供應商代表及商鋪負責人錄取口供，而雙方現正就貨款事項商議。案件暫列作「求警調查」，並由深水埗警區刑事部跟進。