A350航機引擎事故　專家指飛機升降例檢不包括每個零部件

國泰航空一架飛瑞士蘇黎世的航班於本周一（2日）要折返香港，經檢查後發現該A350型號航機有引擎零部件故障，屬全球首例，國泰隨即檢查旗下48架A350機隊，昨日(3日)公布檢查進度指，有15架需更換引擎零部件，並已修復當中3架。香港工程師學會航空分部副主席詹永年今日(4日)在電台節目表示，飛機每次起飛及降落後都會進行包括引擎的例行檢查，但並非每件零部件都要檢查，亦非引擎內每粒螺絲和部件都要定期檢查。

對於有外電引述消息指有問題部件涉及燃油噴嘴，詹永年稱，大型飛機噴射引擎中有十多二十個燃油噴嘴，燃料從機翼油缸經油管輸送到發動機，由油泵加壓，經噴嘴將之霧化，在燃燒室中噴射出來，以達到最高燃燒效率。燃油噴嘴是否需要經常更換，要視乎個別飛機的維修方案，若運作過程中發現有問題便需要更換。

詹又稱，國泰在檢視同款飛機引擎，發現15架機需要更換零部件，將會透過國際民航組織的要求下，通報引擎製造商勞斯萊斯及歐洲航空安全局，收集資料及分析，再通報其他有使用同款飛機的國家或地區。

有外電報道本周一國泰航空一架飛瑞士蘇黎世的航班折返香港事故，指客機的燃油系統出現洩漏，駕駛艙響警報顯示其中一個引擎可能起火，機組人員按程序處理及檢查後折返香港。外電又引述消息人士指，引擎製造商勞斯萊斯暫時未就有關問題向航空公司發出指引。勞斯萊斯早前表示，會與航空公司、飛機製造商和相關當局密切合作，如果需更換任何零部件，會確保備件供應。空中巴士公司表示，正提供全面的技術支援。