麗瑤邨殺夫案　老婦認誤殺罪獲控方接納　押後至9.30求情及判刑

患精神分裂的七旬婦，因懷疑丈夫不忠，2021年凌晨趁丈夫熟睡時，在葵涌麗瑤邨單位內，用31厘米長菜刀斬死丈夫。婦人今（4日）在高院否認謀殺罪，並以精神問題減省罪責為基礎，承認誤殺罪，獲控方接納。法官押後至9月30日再聽取求情及判刑，以索取被告精神科報告，被告續還押小欖精神病治療中心。

現年77歲印尼籍被告劉秀珍，報稱是家庭主婦。她於1977年跟死者劉子球結婚，被告誕下一對兒女。大仔在2010年遷往台灣，細女跟父母同居。在本案中，被告被控於2021年2月25日，在葵涌麗瑤邨貴瑤樓一單位內，謀殺劉子球。同意案情指，自1986年開始，被告被診斷患妄想型精神分裂症，需接受精神科治療。2020年8月起，被告懷疑丈夫有外遇，兩人經常爭吵。

同意案情續指，案發當日凌晨4時許，被告拍醒女兒，要她打電話報案。女兒之後見到事主滿身血，應事主要求，將毛巾拿給他，讓他按頭部。警員到場，見事主頭部受傷，仍然清醒。事主說被告趁他睡覺時用刀斬他。事主之後陷入昏迷，由救護車送院，至凌晨5時41分證實死亡。被告被捕，因其精神狀況，當局無法為她進行警誡錄影會面。

案件編號：HCCC396/2023