頭條新聞辱警案覆核　裁擱置通訊局決定　港台工會等部分勝訴

香港電台節目《頭條新聞》2020年2月一集中，被投訴部分環節抹黑執法部門、誤導公眾，通訊事務管理局於同年5月裁定投訴成立，向港台發警告。港台節目製作人員工會及記協就通訊局決定提司法覆核。高院原訟庭2022年裁定申請人就部分議題勝訴，申請方及通訊局均不服裁定並提出上訴。上訴庭今（4日）頒判詞，駁回通訊局上訴，港台工會及記協方則部分勝訴。上訴庭裁定通訊局當初判「驚方訊息」有違守則、投訴成立的決定錯誤，下令擱置判決。

本案牽涉2月14日播放的《頭條新聞》節目中的兩個部分，包括「無品芝麻官」及「驚方訊息」。高院原訟庭早前裁決指，「無品芝麻官」沒違守則，「驚方訊息」則導致執法部門受到侮辱或憎恨，通訊局裁斷正確。工會一方及通訊局均就原訟庭部分裁定提出上訴。上訴庭今日頒判詞，一致駁回通訊局上訴，即維持「無品芝麻官」沒違守則；「驚方訊息」則獲大比數裁定記協及港台工會一方勝訴。至於記協提出的其餘議題，包括涉案集數非個人意見節目，及挑戰本案涉及違憲，均被一致駁回。

審理這宗上訴的3名法官，分別是高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及上訴庭法官區慶祥。就「無品芝麻官」方面，上訴庭不認同原審法官的看法，即當局或投訴人有責任證明資料不實。不過上訴庭認為，通訊局在作裁斷時，並沒依照正確的步驟，也沒給予充分解釋。因此，上訴庭維持原判，即沒違守則。至於「驚方訊息」中，主持以普通話稱「趕緊加入我們」，螢幕出現「驚方招募」字樣，之後便返回垃圾桶。

法官潘兆初認為即使是諷刺節目，也有一條界線介定是否得體，節目涉及辱警，有違守則，投訴成立。惟法官關淑馨及區慶祥就此有不同立法。關接納警員被嘲笑，但同時指出，嘲笑對象關於執法部門如何對抗新冠肺炎，綜觀整集節目，裁定節目不時基於警員的社會地位而嘲諷，通訊局錯誤引用守則。法官區慶祥同意關淑馨判決。最終，上訴庭以2比1裁定，「驚方訊息」沒違例，判記協及港台工會一方勝訴。

案件編號：CACV 579,584/2021