批郵輪碼頭未能創造價值　議員：九東發展不能只多個水上遊樂場

外界批評郵輪碼頭營運差，商舖十室九空。立法會一個小組委員會今日(4日)開會討論「起動九龍東」政策實施情況及未來發展方向。多位議員關注到門庭冷落的啟德郵輪碼頭，有議員直指郵輪碼頭未能創造價值，而九龍東的發展不能只是多了一個水上遊樂場，政府部門必須郵輪碼頭面對設計規劃和郵輪停泊不足的問題。當局則指要善用郵輪碼頭內的樓面，用途方面宜有彈性，會在規劃或地政上拆牆鬆綁。

議員吳傑莊指整個九龍東核心商業區是多元化發展，關注當區的商業樓宇，九龍灣國際展貿中心之後，當區還有沒有其他適當的場地，繼續承接演藝、娛樂和會議展覽等活動的場地。他續指，5月份曾在郵輪碼頭內舉辦一個會議，由於景觀不錯，反應良好。鑑於啟德郵輪碼頭比較少活動，內裏的店舖營運困難。碼頭在定位方面，應該是會議展覧場地，還是繼續維持做郵輪碼頭？

議員江玉歡指九龍東搞了10年，景觀的確是「靚咗」，可惜未能創造價值，指九龍東的發展不能只是多了一個水上遊樂場。她說啟德郵輪碼頭正面對設計規劃和郵輪停泊不足的問題，詢問當局能否以起動九龍東為一個主體，牽頭發起其他部門共同解決郵輪碼頭的困難，她指碼頭天台是由康文署管理，然而偌大的地方連放置一張枱飲咖啡亦不允許。

旅遊界議員姚柏良希望優化郵輪碼頭登岸設施配套，指大船停泊位的旁邊或末端，應設立一般細船可以停泊的碼頭，如此就可以達致大船轉小船，方便前往尖沙咀港島或西貢地區，特別是啟德體育園啟用後，更有必要設立水路疏散人流。

發展局局長甯漢豪回覆指近期的經濟環境，市場對寫字樓需求有限。有不同的持份者提出，商業樓宇是否一定要做寫字樓，她說洪水橋新發展區修訂發展規劃圖的指引，不再硬性規定有多少是辦公室，有多少是零售等，規劃上具有彈性，相信九龍東的商業用地亦會如此，有關郵輪碼頭的定位，還是留待文體旅局來答覆。但她說近日聽到不少意見，指郵輪碼頭不是硬性規定是郵輪碼頭，若內裏本身有一些樓面都可以善用的。

到於郵輪碼頭的樓面同天台如何活化起來，甯漢豪指文體旅局正在研究中，發展局亦有積極參與。若文體旅局認為某些地方可以活化，或適宜從事其他活動，並不止於檢疫或通關設施，發展局會在規劃或地政上拆牆鬆綁，玉成其事。

有關郵輪碼頭附近加設小型碼頭或登岸設施的主張，甯漢豪指政府將向立法會提交保護海港條例的修訂草案，若果通修例，維港海濱增設小型碼頭或登岸設施不再受制於是否凌駕公眾需要的條款，當局亦不用花時間論證，會聽取運房局和文體旅局的意見，研究何處需優先加設設施。