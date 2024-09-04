倡九龍東附近水域搞遊艇展買賣　議員促拓水上活動

有議員建議在觀塘碼頭避風塘舉行國際遊艇展覽及買賣活動。

政府在2001年起計劃發展九龍東為本港第二核心商業區發展，有議員關注能否善用附近水域發展水上活動，或舉行與遊艇相關的展覽買賣活動。政府指提議涉及多個部門，起動九龍東辦事處願意協調。另有議員關注在該區設立智慧護老院等社福用地，當局指出須考慮消防規例及大廈用途；較難安排。

立法會相關小組委員會今（4日）討論九龍東發展計劃，有議員關注當地文化、體育、藝術用地，舉例體育園項目可考慮擴闊至附近水體。他指現時該區已有獨木舟訓練中心及其他水上活動中心，但舉行活動時須考慮安全衞生問題。他表示，附近水域常有遊艇及躉船停泊，造成安全隱患，但海事處一般只會勸喻船家搬走船隻或要求體育總會付費拖船，加重舉行活動的成本。另外，他亦關注附近水質只能進行龍舟等不用下水的水上活動，而且50米外有碼頭及航道，希望當局協調。

另一議員陳沛良則指觀塘碼頭避風塘時常有遊艇停泊，建議當局利用當地特性，在該處舉行國際遊艇展覽及買賣活動，藉此帶動該區經濟。議員江玉歡關注船隻長期停泊是否涉及逆權侵佔及使用權問題。

發展局局長甯漢豪指問題涉及場地分工，未來政府可考慮是否劃出停泊船隻的用地，又表示歡迎使用水體舉行各項活動。她指該區水質有改善，政府會持續監察，又補充說，海上及交通安全問題涉及各部門合作，起動九龍東辦事處願意協調，另外會跟進相關法律問題。

議員黃錦輝關注在該區發展智慧安老院等樂齡科技的可能性；又指出活化工廈時可考慮發展為創科基建沙盒區，加入創科軟件產業群及其他數碼基建。

甯漢豪指以工廈作社福用途有難度，涉及各種消防安全問題。她說現時政策只要不拆卸整幢大廈就不會徵收地契相關費用，指出若工廈尚有工業活動，則不能在同一大廈進行非工業活動，但文創科研公司的後勤辦公室可酌情處理，補充難以只批核個別樓層作社福用途。