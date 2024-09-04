網傳港人自駕遊日疑超速　業界料最少3至5年無法入境

港人熱愛到日本自駕遊，不過日前就有自稱在日本從事專業司機的網民指出，在大阪機場迎接一家4口的香港旅客時，等候良久仍未見對方，後來發現其中一名客人因曾在北海道自駕遊時超速，結果被拒入境。該名網民今日（4日）出席電台節目，指在日本超速30公里就會被即時扣6分及停牌。若港人違反相關條例就足以構成危險駕駛，將會留有案底。東瀛遊創辦人兼執行董事禤國全出席就預料，相關人士至少3至5年不可以再入境日本。

網民引述當時被拒入境的客人指，以為只要交罰款就可以解決。結果懷疑因為客人超速後，當地警方將案件通報日本入國管理局，令該名男子被拒入境。他解釋，在日本超速30公里會即時被扣6分，並會停牌，同時因為構成危險駕駛而留有案底，亦有機會被罰10萬日圓（約5,360港元）。一旦違反相關條例，基本上3年內不能再從事司機行業。

禤國全表示，日本當局不會公布相關罰則，但預計涉事港人至少3至5年不能入境日本。他形容超速50公里是「誇張」和「危險」的行為，經過該次事件，日本官方應已經將相關人士列為不受歡迎人士。他續指，每個國家對法例的嚴重性有不同理解，雖然在香港超速30公里不用罰錢，但在日本超速15至30公里亦會被罰款，認為爭論外國法例是否過嚴意義不大，又強調去任何國家都應該遵守當地法例。