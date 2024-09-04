新聘教師基本法及香港國安法測試　10月底舉行　周五可報名

教育局今日(4日)向全港學校發出通函，公布2024/25學年《基本法及香港國安法》測試安排。當局指，本學年將舉辦共5輪測試，分別供學位程度和非學位程度人士參加，第一輪測試將於10月26日舉行，對象為未持有學士學位而有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園教師職位的人士，可以於9月6日上午9時至9月19日下午5時透過教育局網上申請系統報名。

當局亦將在來年6月22日亦將再舉行一次對象為未持有學士學位而有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園教師職位的人士的測試。至於持有學士學位或會在2024/25學年或2025/26學年獲取學士學位，並有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園教師職位的人士，當局亦會舉行3次測試，分別於本年12月15日、來年4月12日及7月19日舉行。

由2023/24學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校和參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師，包括新入職教師和轉校教師，必須在測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。