今年賞月攻略出爐中秋翌日見滿月　迎月及追月賞「土星合月」

9月17日就是中秋節，不少市民會於當晚食月餅、玩燈籠，以及到公園賞月。天文台今日(4日)分享「中秋節賞月錦囊」，若天氣情況許可，市民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的「超級月亮」，而且還會在月亮旁邊有肉眼可見的土星，即「土星合月」的天文現象。

天文台又指出，中秋節當晚的月出時間是下午5時58分，而「上中天」，即月球橫越本地子午線的時刻則為晚止11時57分，屆時月球位於正南方，仰角為全晚最高，而月落則會於翌日的清晨6時01分，不過今年的滿月會在中秋節翌日(18日)上午10時34分。

天文台續指，雖然今次滿月會在中秋節翌日早上出現，但月球也會在中秋節和翌日運行至「近地點」，即最接近地球的位置附近，過程中最短距離約只有357,400公里，屆時肉眼所見的月亮，其直徑與當月球和地球的距離是在平均值時相比，在視覺上會增大約百分之七。而在滿月之時，南美洲、北美洲大部分地區、歐洲、非洲、亞洲西部等地亦將出現月偏食，但未可在香港見到。