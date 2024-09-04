香港故宮展出20套明代人物畫珍品　包括5件國家一級文物

香港故宮文化博物館由去年12月起分4期，展出北京故宮博物院81套明代人物畫珍藏。今日(4日)開始為專題展覽的最後一期，館內將展示20套明代晚期的人物畫，其中5件是國家一級文物，包括仇英的《臨蕭照高宗瑞應圖》；展期由今日起至11月30日結束。

展出的5件一級文物，包括由「吳門四家」的仇英所繪的《臨蕭照高宗瑞應圖》，作品為絹本設色手卷，內容為宋高宗趙構受命為天子的諸多祥瑞故事；全卷繪製精細，敷色古雅，筆墨技法多樣，尤見南宋院體畫風及明代仕女畫的影響，卷尾有晚明文人董其昌、吳偉業等多家題跋。

另一件一級文物為《明皇遊月宮圖》，由周臣所畫，即仇英及唐寅之師。畫作呈扇形，畫了唐玄宗夢醒後憑記憶所寫下的《霓裳羽衣曲》的意境，畫中玄宗器宇軒昂，在侍從和宮女的陪伴下漫步月宮，仙娥則翩翩起舞，衣帶飛揚。作品受南宋院體風影響，構圖清雅。其餘3件一級文物，包括唐寅的《王公拜相圖》、倪端的《聘龐圖》和曾鯨的《葛震甫像》。

其他重點展品包括丁姓畫家的《五同會圖》，描繪明代中期5名蘇州高官在京城聚會的場景，讓觀眾了解官員郊遊的情景；明代晚期畫工所繪北宋的《清明上河圖》模仿版，建築、橋樑和人物活動融入明代蘇州城的部分實景，借用傳統畫題表現當時社會生活，作為觀眾了解明代江南風物的參考。

香港故宮文化博物館副研究員蔣方亭表示，過去3期明代人物畫展均受觀眾歡迎，今次有四分之一的展品，屬國家一級文物，比例非常高。而人物主題是其中最能說故事的畫類，希望可吸引訪客欣賞中國古代書畫。