「詩凝美容」美容師無牌行醫罪成　還押待背景報告9.19判刑

前年有女子在佐敦詩凝美容注射肉毒桿菌素後疑中毒，落手打針的女董事已認罪，在詩凝美容工作的美容師，否認兩項無牌行醫罪受審，今（4日）在九龍城裁判法院被裁定其中一罪罪成。她親自求情時重申，以為女董事是有牌，謂她不過是打份工。裁判官同意其角色相對輕微，但認為案情嚴重，認為監禁是合適判罰，下令被告還押至9月19日判刑，期間為被告索取背景報告。

38歲被告劉璐，報稱任職美容師。她被控兩項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪。同一事件中，詩凝美容44歲女董事張敏，早前承認3項無牌行醫罪，被判監4個月。本案涉及姓錢及姓仇兩名事主。劉璐沒有律師代表。她審訊時自辯稱，她由內地來港，在案發前兩星期上班，以為張敏有「針牌」，她是遭誤導。

裁判官裁決時指，沒證據顯示香港有「針牌」這回事，說到底是被告對法律無知，惟這並非抗辯理由；認為被告明知張敏並非註冊醫生，或故意漠視張敏是否註冊醫生，裁定被告跟張敏有共識，讓張敏為姓錢事主打針，判被告就其中一罪罪成。就另一位姓仇事主方面，由於一開始仇表明是想做眉毛美容服務，直至到詩凝美容，仇跟張敏傾談後，仇才決定打瘦面針。當時只有仇跟張敏在房。法庭認為，無法證明劉璐跟張敏就仇打針一事有協議，裁定此罪罪名不成立。

案件編號：KCCC3135/2023