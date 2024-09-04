建築師學會促政府精簡部門審批程序　摒棄價低者得模式

建造業早前叫苦，指業界陷入掙扎求存「臨界點」。有本地建築師團體向政府提交施政建議，指當局應精簡各政府部門審批建造工程等部門的程序，加快建築工程流程以及現金流。另外，他們建議當局摒棄「價低者得」的聘請項目顧問模式，應衡量專業水準和設計質量。

香港建築師學會指香港地產市道不明朗、私人工程量及建築師工作量減少，有員工被要求放無薪假或被裁員，期望政府幫助業界渡過難關。

該學會指政府繁複的審批程序拖慢項目完工日期，期望繼城規會後精簡其他部門的程序，幫助業界渡過難關、紓緩人手短缺的問題；穩定住宅供應。該會又引述去年會員問卷發現，建築師日常花超過3分之1時間應付當局的審批程序，比設計工作的時間多。學會指文書工作是建築工程的費用長期居高不下的主要原因之一，成本反映在樓價上，增加市民置業負擔。

針對政府聘請項目顧問方面，學會繼續建議政府摒棄「價低者得」的模式，應衡量公司的專業水準和設計質量。學會指出顧問費只佔項目成本的很少份額，以合理費用獲取優質設計物有所值，建議房屋署別浪費時間做額外、無謂的行政工作。

學會又指香港長遠需大量專業人才配合各大基建，指本地大學建築課程學額只能滿足一半需求、有基層學生因高昂留學費放棄夢想。學會建議當局開設更多課程培育本地人才；可引高端人才來港；舉辦國際比賽宣傳北都發展。