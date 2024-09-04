無殼蝸牛變有磚頭在手　麥美娟增持珠海物業

政府今日（9日）公布行政長官、各政治委任官員及行政會議成員的個人利益申報資料。在2022年年持有1個九龍城出租住宅的民政及青年事務局局長麥美娟，去年減持物業成為「無殼蝸牛」，但最新申報又有磚頭在手，但不在香港，而是在內地珠海，屬自住全資擁有。

另外，勞工及福利局局長孫玉菡原本在九龍城擁有住宅單位供家人居住，今年則申報多個一單位，同樣位於九龍城，由他和妻子共同持有，供家人居住。

實際上，部分問責官員在內地或海外均持有物業，例如仍然位於局長「樓王」的財經事務及庫務局局長許正宇，他申報與太太全資擁有，或與太太或家人共同擁7個物業，其中3個分別在杭州、新加坡及澳洲(出租)。

房屋局局長何永賢擁有4個物業，當中有1個單位位於新加坡，而有關物業由她與丈夫共同持有不過仍未收樓，工程進行中，預計不遲於2025年12月31日交付。

不過，創新科技及工業局局長孫東原本與妻子共同持有、供家人居住的北京住宅，今年沒有再申報。孫東現時持有九龍城1個自住住宅和車位，而妻子則持有九龍城兩個出租住宅單