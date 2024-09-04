立會大樓擴建進入關鍵期　議員可於11月底遷入新辦公室

立法會綜合大樓的擴建工程正進入關鍵期。立法會主席梁君彥今早(4日)與秘書長衞碧瑤和政府跨部門團隊到擴建工地視察，指11至14樓新建議員樓層的工程進度符合預期，承辦商預計本月內可完成幕牆安裝及機電設施鋪設。到本月底，秘書處IT同事及電訊服務承辦商將可進入上述樓層及議員的新辦公室，開始鋪設網絡設施，預料全體議員能如期於11月底起，陸續遷入新辦公室。

梁君彥續指，了解到秘書處已按照採購程序，於上月聘請一間搬運公司，以協助議員搬遷辦公室。秘書處亦已聯同搬運公司造訪所有議員辦公室，以了解每間議員辦公室的特定需要。他說樂見不少議員及助理已開始整理物品，開展「斷捨離」，並規劃新辦公室家具和設備的布置，相信大家只要做好準備，搬遷一定會事半功倍。

除了擴建，他指大樓亦同時進行多項改善工程，特別是鄰近4部升降機及公共申訴部的公眾入口2美化工程。他指過往該入口光線不足，加上假天花上的通風設施欠佳，令該處較陰暗潮濕。建築署較早前已在該處安裝通風設施，現正於入口正門安裝與「鼓底」公眾入口1相若的「醒目」門框，並增設LED燈和風扇。該公眾入口將於本月底前重新開放，希望可予人煥然一新的感覺。

此外，11樓三角形區域正在興建的空中花園，其布局將以茶花為主題，配以適當植物，以確保四季常綠。新花園預計明年1月底前可開放予議員及其他大樓使用者使用。