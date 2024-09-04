教局稱小班非救校策略　開放學額予內地生　勢減少本地生選擇

教育局日前出版的新一份《小學概覽》，2024/25學年全港官立及資助小學一共縮減68班小一，而對幼稚園到大學都出現收生不足的情況，教育局局長蔡若蓮指隨着出生人口下降學生人數減少無可避免，強調是一個結構性的下降，「是一個斜坡，不是一個波浪形。」至於有建議指教育局應開放中小學招收內地生以增加生源，蔡若蓮指出人才計劃已吸引很多希望小朋友在香港接受優質教育的內地家長，若全面開放收生，或會減少本地學生的選擇，指除非每一間學校都有這種吸引力，否則就算有學校有很多學位剩下，都未必吸引到家長，「屆時若將中小學的學額開放給非本地學生，學生會去哪些學校，大家都心中有數。」又認為會令本地學生的選擇變少，所以有需要去作平衡。

當局近年積極推行小班教學，蔡若蓮接受香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪問時指，小班教學是一個教學策略，而不是救校策略，強調小班教學是「要去提供教育服務給小朋友，而不是小朋友為了學校而存在。」她續指，學校規模和人數均直接影響教學質素及學習體驗，若人數太少未必是一件好事，而面對學生人數減少，教育局現時採取軟著陸的策略，讓學校循序漸進，以合併、搬遷或停辦的方式重整學校資源，她指出與其將資源分得很散，為何不集中將資源用在提高教學質素，或用在學生身上。