上年度馬會總投注額3049億元　博彩總收入跌10.5%　賽馬投注額跌9.3%

新馬季將於下周日(9月8日)開鑼，香港賽馬會今日(9月4日)在周年大會後公布上年度博彩情況，截至今年6月30日的上一財政年度，馬會投注總額為3,049億港元，與去年總額相若，但博彩總收入卻下跌10.5%至148億港元，主因是年內繳付24億港元的「額外足球博彩稅」；至於2023/24馬季的本地賽馬投注總額同樣下跌9.3%。馬會又指，期內回饋社會401億港元。

馬會表示，由於消費者行為模式在疫情後出現巨大轉變，追求嶄新的數碼體驗及離港消費的趨勢，對進場觀賽及賽馬博彩的影響甚大，以致2023/24馬季的本地賽馬投注總額下跌9.3%。同時，年內面對相當嚴峻挑戰，包括困難的宏觀經濟環境、來自非法賭博市場不斷擴大的威脅以及澳門賭場愈趨激烈的競爭。

足球博彩投注額方面，2023/24財政年度創下歷史新高，上升2.2%達1,603億港元。然而，自2023年4月起計的五年內，馬會每年須向庫房繳交24億港元的「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入下跌16.6%至81億港元，博彩總收入因而，下跌10.5%至148億港元。

六合彩方面，馬會改善了多寶儲備安排，增加多寶攪珠次數及提高當中的多寶金額，於2023/24財政年度的六合彩投注額上升13.3%至85億港元。