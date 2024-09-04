微波爐暗藏奪命惡菌　叮錯食物變「炸彈」

據西班牙最新研究顯示，在微波爐中發現700多種微生物，包括耐高溫的惡菌，連微波加熱也殺不死。若放錯食物及餐具隨時會令微波爐爆炸，加拿大的科學家就發現提子在加熱過程中產生等離子，隨時燒壞微波爐。《東呼即應》找來醫生、專家破解用微波爐的迷思。有家庭醫生指，骯髒的微波爐會孳生細菌，建議平時用梳打粉清潔，再用清水抹淨。有化學博士則拆解使用微波爐禁忌，指高溫會令食物燒焦，產生有害物質丙烯酰胺，另分析哪些食物或器皿放入爐會爆炸。

家庭醫生關嘉美指出，骯髒的微波爐可以有很多細菌，當中包括氣單胞菌，若吃入肚中可以引發嚴重腸胃炎，如果污染了傷口便可以引發蜂窩性組織炎，亦引發壞死性筋膜炎等；另一種較為常見的是腸球菌，尤其是糞腸球菌，因其抗藥性很強，接觸後會患上尿道炎、菌血症等；另一種惡菌是克雷伯氏菌，其抗藥性亦很強，接觸後可引發肺炎、腦膜炎、敗血病等。

關分析，若器具不清潔便放入微波爐，甚至是食物沒處理妥當，有機會令內部滋生細菌，微波爐是用高頻率電磁波產生熱力，對於水分高的食物會吸收較多微波能量，產生更多熱力，而水分低的食物熱力則較低，所以用微波爐加熱有部分會仍然是凍，不足以殺菌。她提醒器具與食物要乾淨外，微波爐用後也要清洗，最好是使用可食用梳打粉，清潔後用清水抹淨；亦可把食物放入清潔的玻璃容器，加足夠水分，再蓋上玻璃蓋加熱，便不會令微波爐內細菌循環掉落食物中。

微波爐面世至今逾50年，但不少人仍對它一知半解，更有傳言指微波爐會洩漏輻射，長期吃微波加熱食物會生癌。人稱「化學博士」的鄺士山(K Kwong)指出，並非所有輻射都可怕，輻射有兩種，一種是電離輻射，另一種是非電離輻射，一般在陽光之下亦會受到輻射，就是非電離輻射，不會對細胞有大影響，而微波爐加熱用的輻射稱為微波輻射，不可能引發DNA突變的，因微波射在物體上，物體分子會旋轉，有的會活躍振動產生摩擦力以產生熱力，亦是加熱食物的原理。而會旋轉和振動的分子則稱為極性分子，例如水和部分油類，即含有水及油分多的食物都可以被微波加熱。

至於食物會殘留輻射，K Kwong舉例說，手被太陽曬後亦不會有輻射殘留，同樣道理微波爐將微波射在食物上轉變成熱能，亦不會留下任何微波輻射。不過，微波爐的輻射的確有可能從門邊或背後漏出，但其分量不足以讓人受傷。他又指微波爐最易出事的是加熱非常不均勻，導致「半生熟」，進食後可能有腸胃；若太高溫食物燒焦，可能會產生「丙烯酰胺」物質，對身體有害。而放錯了金屬物或有很高油分的東西，取食品時油會濺彈，亦有一定危險。

K Kwong續指，最容易出事的是沒穿孔的封密食物，例如有包裝膠袋的食物、連殼雞蛋等，均亦很易爆炸，有機會連微波爐門也爆毀。他又提醒，最容易被忽略是稱作「科學瓷」的器皿，因為它內裏有氣體，若用微波爐加熱會裂開，另一絕對不能放進微波爐的是發泡膠，其PS(聚苯乙烯)遇上油時，熱油會立即溶解PS，其他能放進微波爐的通常是PP(聚丙烯)的膠，會標明微波爐用安全。

而網上流傳不少片段，清水被微波爐加熱後竟突然噴發，K Kwong解釋，加熱清水其實一點也不危險，但如果用玻璃器皿，例如酒杯或玻璃杯，便有機會因為表面太光滑產生不了氣泡，水加熱後會超過攝氏100度，若拿杯出來因為產生振動，逾攝氏100度的水會立即沸騰，十分危險，因為水第一時間會變蒸氣，水噴湧出來會灼傷手，也會彈傷臉，澳洲曾有案例傷及眼睛致盲。