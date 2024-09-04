颱風「摩羯」逼近　發展局舉行跨部門會議預防水浸

強颱風摩羯逐漸逼近香港，發展局今日(4日)主持跨部門會議，統籌有關應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作。渠務署表示，已在相關地點實施應對風暴潮的措施，包括安裝可拆卸式擋水板、設置水泵和放置沙包等，亦已於約240個容易淤塞地點，以及主要河道及渠道，完成所需的緊急清理工作，減低水浸風險。土木工程拓展署就聯同渠務署在25個已識別的沿岸低窪和當風地點，實施緊急應變行動，包括提供沙包予市民使用，減低海水淹浸的影響。樹木管理部門亦正為高人流車流地點的樹木採取各項預防措施。

土力工程處會因應風暴狀況啟動緊急事故控制中心，以便調派土力工程師前往山泥傾瀉現場。處方表示會就天氣情況與天文台保持緊密聯繫，適時向市民發出山泥傾瀉預警。屋宇署指，已提醒私人地盤負責人及物業管理公司採取防風措施，確保地盤棚架及天秤安全；大廈的維修吊船、招牌等安全穩固；以及雨水排放系統運作正常。

機電工程署已向兩間電力公司、煤氣公司和港鐵公司發出預警，確保可以及時採取措施以應對惡劣天氣。同時已準備好外出執勤設備，例如測試拖車、檢查流動發電機以及維修設備等。另外，水務署已預先在特定水塘預留容量，於大雨期間提供儲存，減低下游地區的水浸風險，同時已巡查引水道及進水口，清除淤塞，轄下樹木及斜坡的檢查及風險緩解工作亦已完成。