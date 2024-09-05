知法犯法　警隊貪污醜聞不絕

警員涉及貪污而被檢控的案件近年屢見不鮮，該些案件最終往往均須判處監禁，原本要維護法紀的警員因其貪念成為階下之囚。當中一名警長於2019年收受親戚50萬元，以協助對方一名有財務糾紛的商人朋友，就被滋擾追債之事立案，該警長最終被判囚18個月；女警於2020年接受一宗打鬥案的男被捕人所提供的6萬元貸款，且又向案件女報案人索取逾100萬元貸款，及替他人洗黑錢，最終共被判囚21個月；警署警長於2020年至2021年間，分別向同袍索取或接受貸款等，最終被判囚22個月。

就警長收受親戚賄款的案件，案發時為東區警區刑事調查隊警長的李鴻發於2019年7月5日，從其嫂嫂的弟弟處收取50萬元，以協助對方一名有財務糾紛的商人朋友，就被滋擾追債之事立案。李最終被控一項公職人員接受利益罪，經審訊後被裁定該控罪罪成，於去年4月被區院法官判監18個月，且需向港府交出該50萬元涉款。法官曾斥責李身為警員理應知法但卻犯法，打擊市民對警隊的信心及期望。

有關女警向報案人及被捕人索取及收取貸款的案件，案發時隸屬刑事調查隊的區嘉曼，於2020年1月8日及3月16日，分別向一名盜竊案女報案人索取兩筆分別為100萬及3萬元的貸款；以及於同年5月11日接受一宗打鬥案的男被捕人所提供的6萬元貸款。另外，區又於2019年10月至2021年2月，與一名男子串謀洗黑錢。區最終就兩案共承認洗黑錢、訂明人員索取利益、及接受利益共4罪，於前年8月在東區裁判法院合共被判囚21個月。裁判官批評她知法犯法，並向他人索取金錢，未能秉公辦理案件，令警隊蒙羞。

至於警署警長向同袍索取或接受貸款的案件，案發時為警署警長的黃志明，以股票投資失利等理由，在2020年至2021年期間未經許可分別向同袍索取或接受貸款，涉款約44萬元。他另外又涉向香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）呃貸款，並在廉署調查期間，要求同袍刪除電話記錄及作虛假陳述。他最終被控接受利益及欺詐等16罪，並承認當中11罪，於去年10月被判囚22個月。判刑的區院法官指斥黃任警務人員逾30年，應知道廉正誠信的重要。另外，黃曾收取逾256萬元退休金，因他無能力歸還，為免他被迫破產，只下令他歸還5元。