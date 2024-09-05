掛8號波實時監察市面情況　政府籲市民勿追風逐浪

超強颱風摩羯逐漸靠近香港，天文台已宣布考慮在下午4時至7時之間改發8號烈風或暴風信號。政府指在「八號波」生效期間，當局轄下的緊急事故監察及支援中心會實時監察市面情況，迅速作出評估，協調各政府部門制訂相應的應對方案和措施，並已指示教育局，按照最新風暴發展和天氣預報，同時宣布今晚及明天的停課安排，確保學生安全，讓家長和學生早作準備。

政府又指運輸署緊急事故交通協調中心會與公共交通營辦商保持緊密溝通，並向市民發放最實時交通資訊，做好協調應變，應對颱風期間出現的緊急事故，以及在颱風過後，盡快確保公共交通服務回復正常。

受到颱風影響，天氣將轉差，政府指因大雨所帶來的水浸、山泥傾瀉及塌樹等風險做好超前準備。相關部門在幾天前已開始進行加強預防工作，包括在一些風險較高的地方，例如近岸和低窪地區、行人隧道、行車隧道等進行特別巡查及緊急清理渠道，並向位於低窪地區的村落提供沙包和裝設擋水板的設備，務求將今次颱風為香港帶來的影響降至最低。在風暴襲港期間，如出現渠道淤塞、山泥傾瀉等情況，各工務部門𠄘辦商會盡早入場清理，務求市面盡快、盡早復常。

為使市民掌握颱風最新消息，政府亦指示民政事務總署透過包括「關愛隊」等網絡，繼續協助在各區向居民發放最新的颱風消息，提醒居民須採取適當的預防措施。「關愛隊」隊亦會在颱風襲港期間，支援民政事務總署臨時庇護中心的運作，向有需要的市民提供協助。

政府呼籲市民繼續密切留意天文台和各政府部門發放的最新消息，做好防風措施，注意安全，風暴期間應盡量留在家中，絕對不應該進行追風逐浪或其他危險活動，因為這不但危害自己的生命安全，甚至會危害拯救人員的安全。