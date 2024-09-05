車輛駕駛路試排期長達200日　申訴署倡運署檢視及恢復服務承諾

近年駕駛考試時間不斷延長，路試的上訴個案數目也呈上升趨勢，申訴專員公署今日（5日）公布主動調查運輸署有關駕駛考試的安排結果。公署發現，駕駛路試服務供不應求，部分熱門非商用車輛駕駛考試項目考試輪候時間曾長達一年，現時私家車及輕型貨車路試輪候時間也需約200日；而運輸署更取消了其服務承諾及達標率；路試的上訴個案每年上升，但自2017年至2023年以來，上訴成功率不足1%；又禁止考生在應試車輛裝攝錄裝置。公署認為，輪候時間過長情況並不理想，建議運輸署應檢視多項考試安排及恢復其服務承諾。

申訴專員公署陳積志表示，現時「報到值勤安排」需要所有考牌主任先到何文田總部進行電腦抽籤，然後才搭交通工具前往全港不同駕駛考試中心負責考場職務，令相關人士花費更多額外交通時間，減少考牌主任每天可進行駕駛路試的時間。公署指出，若以「直接報到安排」讓考牌主任直接由家中前往考場，有助增加考試時間及考牌數目，相信新安排後能每年增加5,500次非商用車路試。而今年4月起運輸署在公署建議下，在4個考試中心試行相關新安排，公署促請運輸署可將新安排推展至其他考試中心。

調查主任湯俊彥表示，運輸署以前曾制定了4個服務承諾；又於2008年制定了非商用車輛路試訂立82天輪候時間的服務承諾及95%達標率的目標。不過，運輸署在2010年起達標率不斷下降，由2011年的48%進一步跌至2013年的29%，運輸署認為受考試中心服務所限，日後會更難達標，故在2016年取消了其服務承諾。公署認為，輪候時間是重要數據和指標，運輸署應恢復其服務承諾，包括訂定輪候日數的達標率，但對於具體日數，陳積志則指應由運輸署決定，公署不會過問。

此外，運輸署近年接獲有關路試的上訴數目持續增加，運輸署由2017至2023年共接獲了1817宗上訴個案，但成功上訴個案只有13宗，上訴成功率僅得0.71%。陳積志提到，現時內地、澳洲、新西蘭等多地已會將考試過程錄影，內地甚至會直播考試影片，考生可在3日內查看考試影片並作出上訴。陳指出，車輛考試安裝攝錄是大勢所趨，運輸署應檢討現時安排是否仍然合理，但就認為上訴機制無大問題，只是運輸署需改善考牌主任撰寫報告評核報告的標準。