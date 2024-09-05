路試輪候時間過長　運輸署指採納申訴公署建議優化安排

申訴專員公署今日（5日）發布主動調查運輸署有關駕駛考試的安排結果，稱運輸署現行的駕駛考試，考牌主任報到值勤安排極有可以改善空間。運輸署回應調查報告表示，同意並會採納申訴專員公署建議，市民對駕駛考試的需求持續，加上在2020至2022年間駕駛考試受新冠疫情影響而間歇暫停，考試輪候時間於2022年及2023年均處於高水平，會繼續審視及優化員工的工作安排和指引，亦會採取合適措施確保駕駛考試中心的運作有序。

運輸署表示，署方明白公眾關注駕駛考試輪候時間，為處理大量考生的申請，在可行情況下安排考牌主任在星期六額外工作，增加提供駕駛考試的數量。現時，輪候時間已較高峰時大幅改善，降至疫情前的水平，私家車合併試、輕型貨車合併試及電單車駕駛考試（丙部試）的考試平均輪候日數已分別由2022年的338、344及245日，大幅降至今年8月底的199、207及125日。

署方又指，會繼續透過招聘考牌主任或延長聘用已退休的考牌主任，填補空缺及維持人手。至於科技應用方面，署方會研究是否適合於駕駛考試引入新科技，協助評核。然而鑑於香港駕駛考試的獨特性，包括大部分路試均在公共道路進行及考試車輛為私人擁有等，在考慮引入新科技時，需仔細考慮詳細安排及持份者的意見，並於法例要求、考生私隱、成本效益等因素中取得平衡。