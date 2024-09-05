《東方》揭食水致癌物數據欠透明　水務署終公布上月監測結果

東方傳媒機構(下稱「東方」)旗下《東方日報》及《東網》，早前報道有關食水中致癌物全氟和多氟烷基物質(PFAS)，揭露水務署PFAS檢測欠缺透明度。水務署今日(5日)再於社交平台上回應指，水務署在2023年檢討「香港食水標準」時，獨立專家分析了本地監測數據，認為PFAS在香港食水中的風險極低，所以建議不需要把PFAS納入「香港食水標準」。香港食水安全諮詢委員會亦認同相關建議。

署方又指以今年為例，截至上月，香港食水樣本監測結果中兩種較常見的PFAS物質，即全氟辛酸（PFOA）及全氟辛烷磺酸（PFOS），平均值分別為 2.9納克／公升及0.88 納克／公升，而最高值分別為4.6納克／公升及 1.2 納克／公升，遠低於現時已實施相關PFAS物質獨立標準值的國家所訂立的標準（相關PFOA最嚴格標準值為80納克／公升；PFOS最嚴格標準值為40納克／公升）。水務署的獨立專家亦分析了香港2024年PFAS的最新數據，認為香港食水安全。

署方解釋，根據世衞指引，個別國家／地區在制定食水標準時，必須考慮當地環境、社會、文化、經濟、飲食等情況，以訂立一套適合當地情況的食水標準。目前已訂立PFAS標準的地方包括內地、澳洲、紐西蘭、歐盟、加拿大及美國等。各地因應自身情況採納特定的PFAS物質參數和標準值，例如內地、澳洲、紐西蘭為個別PFAS物質訂立獨立的標準值，歐盟及加拿大則為一籃子PFAS物質訂立總和的標準值，美國則同時採納兩種做法，但美國的標準並非國際上廣泛採用，而美國當局在頒布相關標準時，亦提供五年寬限期，即2029年才正式執行有關標準 。

署方表示會繼續密切留意世衞的研究進展和指引，定期審視香港的食水標準，以持續確保食水安全。