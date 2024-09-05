大灣區航空明取消6班航班　快運今明兩日取消22班航班

隨着熱帶氣旋「摩羯」逼近香港，大灣區航空宣布，明日(6日)共有6班航班受影響，其中4班航班取消、2班航班延期出發。香港快運亦宣布，今明兩日共有22班航班取消，涉及目的地包括大阪、首爾、台北、清邁等。

大灣區航空宣布，明日共有6班航班受影響，其中航班編號HB320(香港飛往東京)、HB321(東京飛往香港)、HB344(香港飛往大阪)及HB345 (大阪飛往香港)將會取消；另外2班航班則改到後日(7日)出發，包括HB231(香港飛往馬尼拉)及HB232 (馬尼拉飛往香港)。大灣區航空表示，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免，又提醒乘客出發前往機場前，先查閱航班最新情況。

此外，香港快運宣布，今明兩日共有22班航班取消，其中今日共取消6班航班，航班編號包括UO688、UO689、UO626、 UO627、UO764及UO765，涉及目的地包括大阪、首爾及布吉。而明日則取消16班航班，航班編號包括UO850、UO851、UO736、UO737、UO250、UO251、UO522、UO523、UO130、UO131、UO552、UO553、UO112、UO113、UO652及UO653，涉及目的地包括大阪、清邁、三亞及高雄等。

快運提醒，由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動，建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，亦鼓勵航班未受影響的旅客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。