葵涌工廈檢290萬元冒牌烈酒拘男負責人　揭假貨扮水貨劈價吸客

海關早前接獲舉報，指有供應商涉嫌售賣冒牌烈酒，經深入調查及在商標持有人協助下，關員於上周二(8月27日)採取行動，突擊搜查該供應商位於葵涌一工廈的營業處所及儲存倉庫，檢獲約1,300支懷疑冒牌烈酒，估計市值超過290萬港元，並且拘捕一名70歲男負責人，他涉嫌觸犯《商品說明條例》。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，涉案供應商刻意將營業處所及倉庫設於工廈不同樓層，藉此提高隱蔽性，逃避海關偵查；營業模式方面，該供應商並無設立任何網站或用社交媒體宣傳業務，而是主要依靠電話接觸相熟顧客。銷售過程會以低價促銷，並訛稱該些低價酒是來自海外的水貨批次，意圖降低消費者的戒心，從而魚目混珠。

今次行動是海關有紀錄以來首次檢獲如此大批懷疑冒牌烈酒，檢獲的酒類涉及3款商標，超過15種不同型號的酒。海關有理由懷疑，供應商是趁中秋佳節囤積大批冒牌酒，藉此轉售圖利。市民如飲用該些品質無保證的烈酒，有機會危害健康，因此海關在行動結束後，立刻將部分樣本送往政府化驗所檢驗，結果顯示該些樣本不含甲醇等有害物質。

調查人員又指，涉案冒牌烈酒不論在包裝設計及價錢方面均與正貨有若干分別，並舉出其中兩款酒為例，比對真假酒的防偽特徵，以免消費者受騙。

第一款酒是「貴州茅台酒」，它的其中一個特點是不同年份生產的酒，設計細節會略有不同。當中2009年的款式，其樽頂有5星齒輪圖案，正牌酒是由14格齒輪組成，冒牌酒只有13格；酒的樽頂冒套印有中文商標字體及生產序號，惟冒牌貨的字體明顯被拉長，比例較不合理，印刷粗疏，正牌貨的字體比例及印刷均較精美。

第二款酒為「軒尼詩VSOP」，其包裝邊緣印有雷射標記，冒牌酒的標記深淺不一，較不完整，正牌酒明顯較為清晰；另外，冒牌酒的樽身標籤貼紙缺乏壓紋圖案，正牌酒除了有相關壓紋，做工亦更為細緻。調查人員分析，冒牌酒可能因成本及技術問題，處理較為粗糙，相信消費者只要保持警惕，足以分辨真偽。

今次檢獲的冒牌烈酒，售價由400港元至3萬港元不等，售價較同型號的正牌酒便宜至少2成，個別酒類甚至「劈價」一半或以上，相信消費者可以從遠低於正常的價錢發現端倪。臨近中秋，海關會繼續嚴厲執法，與商標持有人保持緊密聯繫，全方位打擊侵權物品。