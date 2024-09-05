泊位嚴重不足　區議員倡用天橋底　政府：視乎地理條件

全港泊車位不足。多名區議員今日(5日)在中西區區議會上指區內泊車困難的問題尤為嚴重，有區議員建議在利用天橋底作泊車用途，運輸署指前提是要有足夠的安全行人設施，因此要視乎地理條件的配合。

有區議員指天橋底的土地不應浪費，無論用作電單車或私家車泊位也好過提土地閒置，他指嘉安街對出電車站的地方，有十份一的面積供食環署擺垃圾桶，應為有好大空間可做供泊車，希望署方做可行性研究加進度加快些，以解決中西區泊位不足。

針對泊車問題，議員葉亦楠指全港都面對泊車位問題，中西區尤其嚴重。他認為中山紀念公園的戶外停車場旁邊，有增設智能停車場的空間，又指堅道西行線在禁區時間只容許巴士或小巴通過的措施需求調整，對否則對需要上落的士的長者十分不便。

區議員王倩雯指區內有電單車棄置或長期霸佔電車位的問題，堅尼地城一帶的情況尤其嚴重，詢問法例上有否優化空間，以提升泊車位使用效率。區議員金鈴關注署方測試自動交通執法系統，詢問系統我測試效果，人工智能的學習過程，測試會否受惡劣天氣等外在因素影響。

運輸署署長李頌恩回覆說增加車輛泊位，幾乎是全港的訴求。利用天橋底泊車，前提是要有足夠的安全行人設施，因此要視乎地理條件的配合。至於中環皇后大道中試行的自動交通執法系統，她指是一個複雜的系統，因為要安裝偵測器，人工智能需深度學習以辨別車輛屬非法停泊還是上落客，還要配合辨認車牌號碼的識別系統。

她指署方與執法部門聯繫研究怎樣改善其精準度，還要做到舉證過程暢順，提控為法庭接納等，署方同律政司溝通當中，冀年尾至明年初有較整全的成果。她說試驗過程較想像中複雜，還需一些時間，希望議員理解。

提及棄置車輛的長遠解決方法，她說署方準備修例，登記車輛若兩年內不續牌，除非車主確認會續牌，否則要妥善棄置車輛繼而取消牌照，如不遵從屬於違法，草擬已屆最後階段，冀今年內提交立法會通過。

有關智能停車場的建議，運輸署助理署長鄒炳基表示，中山紀念公園的泊車場是康文署管轄，有關增設智能泊車要研究土地空間和地下管道等公用設施，其他配套亦需跟進。