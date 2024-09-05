八旬翁認縱火燒床位毆院友　坦言望獄中度餘生獲判囚10年

早前曾因殺子而判囚、現居護老院的八旬翁，去年1月用燃燒的報紙燒自己的床位，繼而再燒一名患中風院友的床。當旁邊另一名院友叫「救火」，他再出拳施襲，企圖令對方收聲。涉案老翁今日(5日)在高院承認一項企圖謀殺罪、兩項縱火罪及一項襲擊罪，被告坦言希望在獄中度過餘生。法官認為，被告對社會構成威脅，判被告入獄10年。

現年82歲被告林昭溜。他在1982年曾因謀殺兒子，判囚20多年，出獄後曾因偷竊、襲擊等罪，不時出入監獄。據辯方指，被告不愛交際，希望在獄中度過餘生。被告今日承認一項企圖謀殺罪、兩項縱火罪及一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，他於2023年1月10日，在深水埗大埔道澤群樓一護老院，企圖謀殺姓歐事主；及襲擊姓陳事主。他另被指於同日同地，用火損毀屬於永樂安老院的兩床位的床單、床墊及窗簾。

同意案情指，姓歐事主73歲，姓陳事主78歲，兩人跟被告同住於深水埗一護老院， 三人床位相近。歐因中風長期臥床，他被指經常無故大叫，被告與他素有積怨。2023年1月10日中午12時許，被告突然燒自己的床，包括床單、床墊及窗簾。被告隨後再走到走廊另一端，用點燃的報紙，燒一個無人的床位的床單及床墊。

接着，被告再用燃燒的報紙，拋到歐的床位，床單、床墊及歐所穿的褲子均焫着。姓陳事主當時正睡覺，聽到呼救聲後，大叫「救火！」被告見狀，即拳打陳的臉部，企圖令對方收聲。老人院自動灑水系統啟動，淋熄火種。事件中，一名職員及9名院友需疏散。被告警誡下保持緘默。兩名事主送院治療，歐的左腿二級燒傷，翌日出院。陳臉部受傷，即日出院。

案件編號：HCCC15/2024