部分專營巴士申加價　運輸署稱以審慎態度處理

所有專營巴士繼去年6月獲批加價3.9%至7%後，消息指多間專營巴士公司已向運輸署提出加價申請，其中包括九巴、城巴、龍運巴士，政府正審視相關申請。運輸署證實，部分專營巴士營辦商在今年較早時間提交調整票價申請。政府正按照既定程序審批，會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。

署方指，會以審慎態度處理票價調整申請，做好把關工作。根據現行專營巴士票價調整安排，評估票價調整時會考慮一籃子因素，包括自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動；未來成本、收益及回報的預測；營辦商需要得到的合理回報率；市民的接受程度及負擔能力；服務的質與量；以及可依據的票價調整幅度方程式作運算。

政府已豁免專營巴士使用政府隧道的收費，每間專營巴士營辦商須把所節省的隧道費開支，存入其專用的基金賬目，亦即「專營巴士豁免隧道費基金」，當專營巴士營辦商申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金的結餘抵消加幅，以降低乘客需承擔的車費加幅。